Termina l'Europeo dell'under 21 . Azzurrini a pari punti con Svizzera e Norvegia ma eliminati: ecco spiegato il motivo dell'eliminazione., Norvegia e Svizzera chiudono a tre punti, dietro alla Francia capolista con nove. Tra le tre, come detto, si qualifica ai quarti al pari dei transalpini la formazione ...... e che aveva preso a prestito giocatori dalla nazionale maggiore, eil torneo vale come ... Come contro la Svizzera, l'gioca bene il primo tempo per poi spegnersi, soprattutto mentalmente, ...... soprattuttogli interessamenti non mancano per quello che è stato negli ultimi due anni il ... IL MERCATO - Se un anno fa ha preferito scatenare il derby d'senza prendere troppo in ...

Perché l'Italia U21 è stata eliminata dall'Europeo: regolamento a pari punti Corriere dello Sport