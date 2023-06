Perché la procura di Firenze fa il test del Dna agli occupanti dell’hotel Astor nell’indagine su Kataleya

(Di mercoledì 28 giugno 2023) La decisione delladidi effettuaredel Dna suglidell’ex hotelpuò dare un impulso decisivo alle indagini sulla scomparsa di MiaAlvarez Chiclio. Il Dna serve per eventuali comparazioni. Che sono sul tavolo dal giorno del sequestro degli oggetti appartenuti a Kata, tra cui lo spazzolino da denti. Non è chiaro se all’orizzonte siano in arrivo segnali di una svolta nelle indagini. Ma la circostanza è forse da collegare alle altre ipotesi sul movente della sparizione. La principale rimane quella del racket delle stanze. Ma altre ipotesi potrebbero affacciarsi all’orizzonte. La Nazione oggi spiega che lastessa ha detto che iserviranno a «cristallizzare l’eventuale presenza di soggetti estranei ...

... non possiamo permettere che la violenza in un processo politico diventi la norma,ciò ... Martedì ladi Sofia ha annunciato di aver avviato un'indagine contro Kostadinov per incitamento ......giudicante con sentenze di piena assoluzione 'il fatto non sussiste' ed evidenziando, come ha fatto la Corte di cassazione, un 'chiaro pregiudizio accusatorio' da parte delladi ...... coordinate dalladi Tivoli, e i conseguenti provvedimenti del gip. Alessandro Castellaccio ...il proprio corso e che ai colpevoli di tale efferato crimine vengano applicate giuste pene...