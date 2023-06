Per carta e cartone 128 milioni di euro dal Pnrr I dettagli

Leggi su formiche

(Di mercoledì 28 giugno 2023) “È il momento per tutti, a partire dall’attuazione del, di mettersi alla stanga”, aveva detto il Presidente Sergio Mattarella citando Alcide De Gasperi di fronte a una platea di imprenditori e politici nel marzo scorso. Il 21 aprile la Camera ha approvato il decreto per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari al(Pnc). Mentre l’approvazione della terza rata da 19 miliardi da parte della Commissionepea era prevista per la fine di giugno e la data per la revisione del Piano da parte del governo italiano è stata prorogata al 31 agosto. “Il ministro Fitto – ha assicurato Giorgia Meloni – sta lavorando con la Commissionepea e le singole amministrazioni per assicurare la piena attuazione del Piano”. La nuova governance voluta dal ...