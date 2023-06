Pentathlon | Giochi Europei oggi | orari 28 giugno | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Entra sempre più nel vivo ildelmoderno ai2023 che si stanno disputando a Cracovia, in Polonia. Nella giornata odierna, mercoledì 28, infatti, scatteranno le semifinali maschili, che andranno a definire gli atleti che potranno prendere parte alla finale che si svolgerà giovedì 29. Un occhio al presente, un occhio al futuro. Ricordiamo, infatti, che iconsegneranno ben 8 pass olimpici agli atleti, per cui il valore dellaè quanto mai elevato, per vivere poi un 2024 nel quale ci si dovrà concentrare solamente suidi Parigi. Per l’Italia saranno ai nastri di partenza Giorgio Malan, Matteo Cicinelli e Roberto Micheli che hanno passato il primo ...

Terza carta olimpica per l'Italia aiEuropei di Cracovia. Dopo Martina Bartolomei nel tiro a volo e Chiara Pellacani nei tuffi, è Alice Sotero nelmoderno, ad assicurarsi il pass per Parigi 2024. L'azzurra ha ...Un'altra grande notizie arriva daiEuropei di Cracovia 2023 , con l'azzurra Alice Sotero che, grazie alla finale raggiunta nel, riesce a scattare il pass per iOlimpici di Parigi 2024 . L'atleta italiana ha chiuso al terzo posto con 1121 punti, alle spalle della connazionale Elena Micheli , vincitrice della ......moderno, tiro a volo, tiro a segno, tiro con l'arco, break dance, pugilato, taekwondo e molto altro ancora. Di seguito, il programma odierno delle specialità olimpiche deiEuropei ...

Giorgio Malan è il miglior azzurro nel Ranking Round di scherma valido per la prova individuale maschile del pentathlon moderno ai Giochi Europei 2023 di Cracovia: l'azzurro si classifica 12° a quota ...L’azzurra del pentathlon moderno ha conquistato l’accesso in finale insieme ad altre diciassette atlete, fra cui Elena Micheli, già qualificata dopo il successo in coppa del Mondo ad Ankara ...