Pensioni di luglio ricchissime grazie ad aumenti e quattordicesima | ecco il calendario completo dei pagamenti

(Di mercoledì 28 giugno 2023) C’è grande attesa per ledel mese di, arricchite da una serie di extra a cominciare dalla, ma non solo. Dopo mesi difficili dal punto di vista economico, con serie problematiche nel riuscire a far quadrare i conti causa di inflazione, mutui alle stelle e prezzi dei generi di prima necessità e dei carburanti aumentati ale cose potrebbero cambiare. Per milioni di italiani sarà possibile, almeno per un po’, riuscire a prendere fiato e mettere da parte un po’ di denaroagli extra introiti in arrivo a partire dal primo del mese. Qualiaumentano a2023 e di quanto (Grantennistoscana.it)La doppia novità riguarda, nella fattispecie, i pensionati ed in particolare chi riceve la pensione sociale; proprio loro ...

Aumentominime: scatta a. Importo e a chi spetta Aumentominime: scatterà al'incremento dei trattamenti previdenziali pari o inferiori al trattamento base previsto dall'Inps ...... i cognomi dalla A alla C sabato 1(solo mattina) dalla D alla K lunedì 3dalla L alla P martedì 4dalla Q alla Z mercoledì 5Ledisaranno disponibili a ...Pagamento2023: il calendario di Poste Italiane per Messina e provincia Ledi2023 saranno in pagamento da parte di Poste Italiane a partire da sabato 1. Per chi ...

Pensioni, aumenti delle minime da luglio fino a 600 euro. Arrivano anche gli arretrati ilmessaggero.it

Al via i provvedimenti del Governo: pensioni minime rivalutate, quattordicesima e bonus fiscali per 418 mila persone. I sindacati: «Solo elemosina di Stato» ...Nei 150 uffici postali della Sardegna Meridionale le pensioni del mese saranno in pagamento a partire da sabato 1 luglio. Per una migliore fruizione del serviz ...