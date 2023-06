Paura a Cisterna di Latina | auto si ribalta dopo uno scontro | ferito un 24enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Attimi didi, dove un ragazzo è uscito miracolosamente vivo da un rocambolesco incidente. L’su cui viaggiava, secondo le prime ricostruzioni,unocon un altro mezzo, si sarebbeta in prossimità di un incrocio stradale. Per il ragazzo, uscito dall’abitacolo con diverse ferite, fortunatamente si scongiura il pericolo di vita. Il pauroso incidente adiL’impatto tra le duevetture sarebbe avvenuto a via Dante, dentro il Comune nella provincia di. Come scritto precedentemente, levetture sono arrivate in collisione in prossimità di un incrocio stradale. Proprio per la forte collisione tra le due vetture, uno ...