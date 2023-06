Passaporto e altri documenti utili per viaggiare con cani e gatti | la guida

Leggi su dilei

(Di mercoledì 28 giugno 2023) La legislazione italiana prevede obblighi ben precisi per quanto riguarda idei nostri animali da compagnia: microchip ed iscrizione all’anagrafe nazionale sono obbligatori per tutti i, mentre per ici sono alcune eccezioni; ilè invece obbligatorio per ogni animale in uscita dal nostro Paese. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa dice la legge. Microchip Il microchip è un piccolo dispositivo elettronico che può essere iniettato sotto la cute deisolamente dai veterinari. Di forma cilindrica e di circa 8/10 millimetri di lunghezza e 1/2 millimetri di diametro, è rivestito in materiale biocompatibile. Per essere regolare, deve essere conforme alla norma ISO (International Standards Organization) 11784 e all’Allegato A della norma ISO 11785. Quando si mette In Italia ...