Parità salariale | Ral obbligatoria negli annunci di lavoro

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 28 giugno 2023) La nuova direttiva sullae sulla trasparenza retributiva, approvata dal Parlamento Europeo il 30 marzo 2023, renderàper le aziende che cercano nuove risorse l’indicazione della RAL (retribuzione annua lorda) direttamentedientro i prossimi tre anni. In Italia è sicuramente una pratica poco diffusa, ma anche nel resto dei Paesi europei non è un’usanza abituale. Reverse, azienda internazionale di HR e Recruiting, ha infatti condotto un’indagine su un campione di 50diper ogni stato in cui lavora, Italia, Spagna, Francia e Germania. Gliselezionati presentano tutti un livello di mid-seniority. La nuova direttiva del Parlamento europeo sulla sulla ...