Parigi | poliziotto spara e uccide 17enne | notte di disordini a Nanterre | a fuoco auto e bidoni della spazzatura

Nanterre, banlieu settentrionale di, unha ucciso con un colpo di pistola un 17enne, appena fermato in un posto di blocco. Dopo l'omicidio, una folla inferocita ha dato fuoco a bidoni della spazzatura, ad automobili e ...A Nanterre, alle porte diè scoppiata una rivolta, dopo l'uccisione da parte di undi un ragazzo di 17 anni che era alla guida di un'auto. L'agente, che ha aperto il fuoco quando il giovane è ripartito invece ...Guerriglia, scontri e tensioni in tante banlieue in Francia, non solo quella di Nanterre , ad ovest di, dove ieri unha sparato ed ucciso Naël, 17 anni, che aveva rifiutato di fermarsi con la sua auto noleggiata nonostante le intimazioni degli agenti. Un ultimo bilancio della ...

Francia, poliziotto spara e uccide 17enne: scontri a Nanterre e alle porte di Parigi. Mbappé: «Inaccettabile» Corriere della Sera

Disordini in molte zone della Francia, in seguito alla morte del 17enne che - al volante di un Suv noleggiato - dopo non essersi fermato ad un controllo, è stato colpito da un colpo di arma da fuoco e ...L'attaccante del Psg è stato sconvolto da una terribile notizia. Il grave episodio è accaduto nelle scorse ore a nord-ovest di Parigi ...