Parigi | polizia uccide un ragazzo di 17 anni | incidenti e rivolta I video

(Di mercoledì 28 giugno 2023) La morte di undi 17, colpito da un agente didopo che non si era fermato a un posto di blocco, ha provocatoe una vera e propriaa Nanterre, quartiere della periferia di. La folla, inferocita, ha preso d'assalto il municipio di Mantes-la-Jolie e ha dato fuori ad autovetture, bidoni e anche a una scuola elementare. I disordini sono proseguiti per tutta la notte e il bilancio è ancora incerto: alcune fonti parlano di diversi arrestati tra i manifestanti (tratto da Twitter)

Parigi: in uno scontro con la polizia muore un diciassettenne, pesanti tumulti alla periferia della capitale

