(Di mercoledì 28 giugno 2023) AGI - Unmobilista che utilizza impropriamente un parcheggio riservato ai. Un disabile che ritenendosi danneggiato, decide di farsi 'giustizia' da solo. Entrambi sono stati sanzionati e denunciati, dopo l'episodio avvenuto nell'area di sosta di un grande centro commerciale a Novara. Un albanese di 22 anni si era rivolto alla Polizia lamentando il danneggiamento della propriain sosta. Gli agenti arrivati sulavevano constatato che la vettura aveva il parabrezza rotto e la fiancata rigata: secondo alcune testimonianze raccolte, a danneggiare la vettura era stato una persona con una stampella. Gli agenti hanno invitato l'mobilista a sporgere denuncia in questura, dove, pero', il giovane è stato sanzionato per averto nello spazio riservato ai ...

Parcheggia in un posto per disabili: ritrova l'auto distrutta e viene multato AGI - Agenzia Italia

Gli agenti arrivati sul posto avevano constatato che la vettura aveva il parabrezza ... pero', il giovane è stato sanzionato per aver parcheggiato nello spazio riservato ai disabili. Nel contempo gli ...Nella pomeriggio di sabato 24 Giugno, la Polizia di Stato di Novara, nello specifico la Squadra Volante della Questura, durante il servizio per il controllo del territorio, è stata inviata dalla sala ...