(Di mercoledì 28 giugno 2023) AGI - Unmobilista che utilizza impropriamente un parcheggio riservato ai. Un disabile che ritenendosi danneggiato, decide di farsi 'giustizia' da solo. Entrambi sono stati sanzionati e denunciati, dopo l'episodio avvenuto nell'area di sosta di un grande centro commerciale a Novara. Un albanese di 22 anni si era rivolto alla Polizia lamentando il danneggiamento della propriain sosta. Gli agenti arrivati sulavevano constatato che la vettura aveva il parabrezza rotto e la fiancata rigata: secondo alcune testimonianze raccolte, a danneggiare la vettura era stato una persona con una stampella. Gli agenti hanno invitato l'mobilista a sporgere denuncia in questura, dove, pero', il giovane è stato sanzionato per averto nello spazio riservato ai ...

Gli agenti arrivati sulavevano constatato che la vettura aveva il parabrezza rotto e la fiancata rigata : secondo alcune testimonianze raccolte, a danneggiare la vettura era stato una persona ...

Parcheggia in un posto per disabili: ritrova l'auto distrutta e viene multato AGI - Agenzia Italia

Il 12 dicembre scorso la polizia locale gli aveva fatto una multa da 42 euro, sostenendo che aveva parcheggiato la sua auto in un posto regolamentato da disco ...Riceviamo e pubblichiamo la lettera a firma di Larato Giuseppe con allegata una raccolta firme sulla questione parcheggi a Torre Canne ...