Pappa al pomodoro | ottima calda | ma perfetta anche fredda

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Laalè un piatto tipico toscano da consumarsi caldo, a temperatura ambiente o freddissimo. Per questo risulta davvero perfetto in estate. Potete prepararlo in anticipo per poi riporlo in frigorifero fino al momento di servirlo. Si conservamente per 2 giorni. Semplicissima da realizzare, appartiene al filone della cosiddetta cucina povera, che povera non è, vista la ricchezza di gusto, profumi e aromi. Permette di riciclare il pane stantio, dandogli la possibilità di essere reinventato per un primo davvero completo e invitante. Scegliete con cura i pomodori che volete utilizzare, la qualità degli ingredienti fa sempre la differenza! Con questa ricetta conquisterete tutti in famiglia ed è adatta all’alimentazione dei più piccini, dal momento che è consigliata fin dallo svezzamento. Vi consigliamo di realizzare ...