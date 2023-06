Papa | povertà resta grande ingiustizia della nostra società

(Di mercoledì 28 giugno 2023) I poveri sono oggi "coloro che attirano l'attenzione su questache è ladel mondo. Si spendono i soldi per fabbricare le armi, e non per combatterla". Lo ha detto ...

...poveri sono oggi "coloro che attirano l'attenzione su questa grande ingiustizia che è la grandedel mondo. Si spendono i soldi per fabbricare le armi, e non per combatterla". Lo ha detto......delle Cause dei Santi ha riconosciuto il martirio dei Servi di Dio Zbigniew e Micha e... la popolazione viveva in estrema, non c'erano né luce né acqua, la chiesa era in uno stato di ...... diverse associazioni di volontariato come Avvocato di strada, Alleanza contro la, Caritas, Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (CNCA), Comunità di S. Egidio, Comunità...