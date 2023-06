Paolo Mieli non diffamò Davigo | assolto a Milano

(Di mercoledì 28 giugno 2023) L’ex direttore del Corriere della Sera,, è statodall’accusa di aver diffamato l’ex consigliere del Csm, Piercamillo. A deciderlo è stato il giudice Luigi Varanelli, accogliendo le richieste del pmFilippini e dell’avvocata Caterina Malavenda, legale del giornalista. Al centro del processo un editoriale scritto daper il Corriere della Sera il 5 giugno 2020 in cui commentava un’intervista rilasciata a “Non è l'Arena” (La7) da Luca Palamara. “Palamara ha tenuto a citare il nome dei più importanti procuratori della Repubblica per sottolineare come lui in persona avesse avuto parte nella loro designazione”, scrisse. “Talvolta, ha lasciato intendere, d’accordo con l’uomo di maggior rilievo (per ...

è stato assolto a Milano dall'accusa di aver diffamato l'allora consigliere del Csm Piercamillo Davigo . Fu una critica, non diffamazione il parere del giudice monocratico della terza ...Nessuna diffamazione, semmai un semplice esercizio del diritto di critica. Il Tribunale di Milano ha assolto, querelato per diffamazione dall'ex consigliere del Csm Piercamillo Davigo in seguito a un editoriale pubblicato sul Corriere della Sera il 5 giugno 2020 e intitolato Le correnti dei ...Densa la partecipazione di ospiti di prestigio come Peppe Servillo , Makkox , Annalisa Cuzzocrea , Valerio Aprea , Andrea Purgatori ,, Marco Frittella , Ester Viola e Cristina Caboni . ...

Paolo Mieli assolto: non diffamò l'ex pm di «Mani pulite» Piercamillo Davigo Corriere Milano

L'ex pm di Mani pulite aveva querelato l'ex direttore del Corriere della Sera per un editoriale in cui venivano commentate alcune dichiarazioni di Luca Palamara. Oggi la sentenza ...