Paolo Arena confermato presidente dell’Aeroporto di Verona | Bonetti a d

L'Italia Under 21 diNicolato scenderà in campo questa sera a partitre dalle 20.45 alla Cluj -di Cluj Napoca per affronare la Norvegia Under 21 nell'ultimo turno del gruppo D degli ...Eletto il nuovo Cda dell'Aeroporto Valerio Catullo di Verona. Confermati:presidente; Alessandra Bonetti consigliere; Rita Paola Carisano consigliere; Fabio Gava consigliere; Flavio Piva e Monica Scarpa consiglieri. Neoeletti: Lorenzo Delladio vice presidente; ...L'di Sordevolo - immaginata con lo scenografo Matteo Capobianco - diventerà una sorta di grande campo archeologico costruito sopra antiche vestigia e dominato da un cuore incandescente, un ...

Paolo Arena confermato presidente dell'Aeroporto di Verona ... Il Denaro

Eletto il nuovo Cda dell'Aeroporto Valerio Catullo di Verona. Confermati il presidente Paolo Arena e alcuni consiglieri.E’ la serata di Paolo Hendel al Passioni Festival. Dopo l’evento molto partecipato di sabato 24 giugno a Barbiana e la presentazione ufficiale del programma venerdì scorso in Piazza Grande insieme all ...