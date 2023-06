PANGAIA e GOLDWIN uniscono le forze con Spiber per costruire una soluzione globale di circolarità per la trasformazione di prodotti tessili e sottoprodotti agricoli in nuovi materiali

(Di mercoledì 28 giugno 2023) - TSURUOKA, Giappone, 28 giugno 2023 /PRNewswire/L'innovativa iniziativa di, il programma di circolazione della biosfera, presenta una metodologia pionieristica per il riutilizzo di rifiutia base biologica e biodegradabili attraverso l'utilizzo della propria tecnologia di fermentazione proprietaria. L'obiettivo primario di questo programma è quello di spingere la società verso la creazione dicompletamente circolari che, alla fine del loro ciclo di vita, possano essere rigenerati in un materiale proteico innovativo noto come "Brewed Protein™". L'industria tessile si trova ad affrontare una sfida col riciclo dei tessuti, con meno dell'1% deiscartati che vengono riciclati per nuove applicazioni ...

PANGAIA e GOLDWIN uniscono le forze con Spiber per costruire ... Adnkronos

In a bid to build a circular solution for creating new materials, Spiber has launched a biosphere circulation programme allowing for the upcycling ...TSURUOKA - Japanese biotechnology company Spiber has extended its existing partnership with sportswear manufacturer Goldwin and apparel brand Pangaia in a bid to establish a global circularity process ...