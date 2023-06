Palmeiras vs Bolivar – probabili formazioni

(Di mercoledì 28 giugno 2023) I giganti brasiliani delaffrontano ilall’Allianz Parque per l’ultima partita della fase a gironi della Copa Libertadores venerdi 30 giugno. Le due squadre si sono già qualificate per i turni ad eliminazione diretta, ma una vittoria di una delle due squadre garantirà il primo posto nel Gruppo C. Il calcio di inizio divsè previsto alle 2 del mattino ora italiana Anteprima della partitavsa che pundo sono le due squadreDopo aver iniziato il mese di giugno con tre vittorie consecutive e aver allungato la propria imbattibilità nel Brasileiro a 10 partite, ilha subito una serie di sconfitte per 1-0 in campionato contro Bahia e Botafogo. Un gol nel primo tempo di ...

O Palmeiras enfrenta o Bolívar nesta quinta-feira (28) no Allianz Parque pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O duelo vale a ponta do Grupo C e, também, a liderança geral da primeira ...Palmeiras e Bolívar se enfrentam quinta-feira (29/06/2023), a partir das 21h (horário de Brasília), pela 6ª rodada da Libertadores da América 2023. O jogo será disputado no estádio Allianz Parque.Libe ...