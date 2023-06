Pallavolo | Nations League | Sylla out per infortunio | Nwakalor al suo posto

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Bangkok, 28 giu. - (Adnkronos) - L'Italia non potrà contare su Myriamnella Pool 6 di Volleyin corso a Bangkok. Nell'immediata vigilia dell'esordio in Thailandia delle azzurre contro il Brasile (oggi alle 15:30 italiane in diretta su Sky Sport Summer e Sky Sport Arena) capitanha accusato un fastidio al piede che ha richiesto ulteriori approfondimenti. Gli esami strumentali hanno riscontrato un leggero stiramento ai muscoli della fascia plantare che costringerà il capitano azzurro ai box per tutta la settimana. Nel frattempo il CT Davide Mazzanti ha operato un cambio nella lista delle 14 inserendo Lindaproprio aldell'infortunata. La schiacciatrice azzurra ha già intrapreso con lo staff sanitario italiano il percorso di ...

