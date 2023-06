Pallavolo | la Nazionale maschile torna al lavoro I convocati di De Giorgi per la Nations League

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Laitaliana dial. Smaltita la sconfitta per 3-1 rimediata contro la Polonia, il Commissario Tecnico Fefé Deha diramato la lista deiche prenderanno parte al raduno valido per la terza tappa di Volleyballa Pesay City (Filippine) e per il collegiale e il quadrangolare che si giocherà a Taranto e Francavilla Fontana a luglio. Saranno quattordici gli atleti che si si troveranno a Roma domani, giovedì 29 giugno, ventiquattro ore prima di partire alla volta delle Filippine: si tratta di Giovanni Sanguinetti, Fabio Balaso, Yuri Romanò, Simone Giannelli, Leandro Mosca, Tommaso Rinaldi, Gianluca Galassi, Daniele Lavia, Mattia Bottolo, Riccardo Sbertoli, Alessandro ...

ROMA - Doppia convocazione per lamaschile su indicazione del Commissario Tecnico Ferdinando De Giorgi per il lavoro su Roma, in vista della prossima tappa di Volleyball Nations League in programma a Pasay City (Filippine) e ...Julian Zenger confermato come libero diPadova per la stagione 2023_24. Il tedesco, nato il 1° gennaio 1997, giocherà la sua terza ... Con la maglia della suaha all'attivo ...Nel suo curriculum vi è anche la partecipazione all'Europeo Under 20 del 2018 con la... la chiamata di un top team dellamondiale. - sono state le prime parole da giocatore ...

Italia Nations League femminile – Segui LIVE su Eurosport l'incontro di Pallavolo tra Brasile (D) e Italia (D). La partita è in programma il 28 giugno 2023 alle 15:30. La nostra diretta ti offre aggio ...