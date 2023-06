Palermo | controlli in cantieri edili | 4 lavoratori in nero e sanzioni per oltre 278mila euro

(Di mercoledì 28 giugno 2023), 28 giu. (Adnkronos) - Quattroin, 38 imprese monitorate e 278.333di. È il bilancio di una serie dieseguiti dal Nucleo operativo del Gruppo carabinieri Tutela lavoro diche nell'ultimo mese ha passato al setaccio, sia pubblici che privati, nel territorio della provincia. Durante gli accertamenti sono stati identificati 137: 93 sono risultati irregolari e 4 - di cui uno anche percettore del reddito di cittadinanza - erano impiegati in. accertate anche diverse violazioni relative alla normativa sulla sicurezza, l'igiene e la salute sui luoghi di lavoro. Per noveè scattata la sospensione per ...

Maxinei cantieri edili die provincia con 4 lavoratori in nero 'in nero', 38 imprese controllate e 278.333,00 euro di sanzioni. È il resoconto di un'intensa attività del Nucleo Operativo ...La direzione marittima della Sicilia Occidentale dianche quest'anno ha predisposto un ...e le donne della guardia costiera procederanno per tutto il periodo estivo ad effettuaresia ...La direzione marittima della Sicilia occidentale dianche quest'anno ha predisposto un ... I militari della guardia costiera procederanno per tutto il periodo estivo ad effettuaresia ...

CONTROLLI NEI CANTIERI EDILI NELLA PROVINCIA DI PALERMO Agenparl

I carabinieri del nucleo operativo del gruppo tutela lavoro di Palermo hanno trovato 4 lavoratori 'in nero', 93 irregolari, uno che percepiva il reddito di cittadinanza, in 38 imprese controllate ed e ...Palermo, 28 giu. (Adnkronos) – Quattro lavoratori in nero, 38 imprese monitorate e 278.333 euro di sanzioni. È il bilancio di una serie di controlli eseguiti dal Nucleo operativo del Gruppo carabinier ...