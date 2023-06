...Buratti e Roberto Rampioni è arrivata dopo la riqualificazione dell'accusa da corruzione per l'esercizio della funzione e in atti giudiziari a traffico di influenze illecite per Lucada ......Bonafede che la Procura di Perugia potè installare il trojan nel cellulare dell'ex pm Luca,... E forza Italia, nel nome di Berlusconiproprio di escludere dall'utilizzo del trojan i reati ...Un paradosso per un governo di destra chee promette "legge e ordine". Non poteva mancare, ... L'assedio concentrico al Guardasigilli rientra, come sottolinea Lucache queste 'dinamiche' ...

Palamara chiede patteggiamento in filone con imprenditori - Umbria Agenzia ANSA

La richiesta di patteggiamento a quattro mesi di reclusione è stata avanzata oggi al gup di Perugia dalla difesa dell'ex magistrato Luca Palamara, nell'ambito del procedimento che lo vede accusato ave ...Paolo Mieli è stato assolto dal giudice della terza sezione penale del tribunale di Milano, Luigi Varanelli, nel processo per diffamazione ...