Pagliuca | «La Sampdoria può tornare subito in Serie A | ma…»

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Gianluca, ex portiere della, ha parlato del futuro del club blucerchiato. Tutti i dettagli Gianlucaha parlato dellaa La Gazzetta dello Sport. PAROLE – «Se penso ai fatti che si sono succeduti soprattutto nell’ultimo anno solare, penso proprio che non sia assolutamente un problema il fatto di dover impostare la nuova stagione con un po’ di ritardo. Lo ribadisco: la cosa più importante è che adesso ci sia di nuovo una società, con una proprietà che ha ambizioni. Il rischio era quello di dove ripartire dallaD. Sì, diciamolo: ci è andata di… stralusso, abbiamo rischiato di andare a giocare su campi di periferia. E dirò di più: il fatto di dover ripartire con un po’ di ritardo non conta e, anzi, ci poteva stare, vista la situazione. Basterà prendere ...

... libro che Gianluca(storico portiere della Nazionale Italiana di calcio) ha scritto con Federico Calabrese, dedicato alla carriera e alla vita dell'ex portiere di, Inter e Bologna.... libro che Gianluca(storico portiere della Nazionale Italiana di calcio) ha scritto con Federico Calabrese, dedicato alla carriera e alla vita dell'ex portiere di, Inter e ...L'ha detto l'ex portiere blucerchiato Gianluca, che al teatro Splendor di Ovada, oltre a presentare il suo libro, ha commentato la situazione attuale dellain diretta su ...

Pagliuca: «La Sampdoria può tornare subito in Serie A» Samp News 24

Gianluca Pagliuca, portiere dello Scudetto, non ha dubbi sul fatto che la Sampdoria possa tornare subito in Serie A Gianluca Pagliuca, portiere dello Scudetto, non ha dubbi sul fatto che la Sampdoria ...ROMA - Trattative concluse, in corso, appena iniziate o destinate ad arenarsi: il calciomercato ogni giorno si fa sempre più caldo. La Serie A e i club esteri lavorano all'allestimento delle rose per ...