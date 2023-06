Pagelle Israele-Repubblica Ceca 1-0 | voti e tabellino Europei Under 21

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per l’ultima giornata dei gironi degli21.(3-5-2): Peretz 7, Lemkin 6.5, Gandelman 7.5, Cohen 6.5, Jaber 7 (77? Hajaj), Kartsev 6.5 (76? Hofmayster 6), Gloukh 7.5, Azulay 6.5 (65? Bilu 6), Revivo 6.5, Gurno 6 (65? Khalaili 6), Turgeman 6 (89? Bar 6).(4-1-4-1): Jaros 6, Fukala 5.5 (84? Sejk), Hranac 6, Vitik 5.5 (11? Vlcek 6), Gabriel 6, Kaloc 6, Karabec 6 (46? Danek 6), Fila 6.5, Zamburek 6, Pech 6 (69? Valenta 6), Kusej 6 (46? Sulc 6). ARBITRO: Strukan 6RETI: 82? GandelmanNOTE: Serata serena, terreno di gioco in buone condizioni.Ammoniti: Revivo, Luzon, Jaros, ...

Le, i voti e il tabellino di Repubblica Ceca - Germania 2 - 1, match della seconda giornata ... a cui basterà anche un pareggio nell'ultimo turno controper qualificarsi. Spalle al muro ...Le, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Inghilterra -, match valevole la seconda giornata dei gironi Europei Under 21. INGHILTERRA (4 - 4 - 2): Trafford 7; Garner 6.5, Colwill ...Le ''. Due anni fa, gli aumenti maggiori del numero di decessi sono stati registrati a Malta ... In controtendenza per l'aumento dei decessi Malta,, Paesi Bassi e Lussemburgo. Si stima ...

Pagelle Israele-Repubblica Ceca 1-0: voti e tabellino Europei Under ... SPORTFACE.IT

L’europeo azzurro comincia oggi, almeno per quanto riguarda la casella delle vittorie. Dopo la sbandata di ieri, l’unico risultato era battere Israele, possibilmente con ampio margine. Missione (doppi ...L’Italia domina contro Israele nella seconda giornata degli Europei di basket femminile. La squadra di Lino Lardo si imponr con il punteggio di 88-68. Un successo che permette alla Nazionale di stacca ...