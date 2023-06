(Di mercoledì 28 giugno 2023) Il futuro di Victoralè ancora da scrivere: l’attaccante nigeriano è finito nel mirino dei top club e ora può partire. La stagione sensazionale con illo ha consacrato a livelli straordinari, ha trascinato il club alla vittoria dello Scudetto ed è stato anche uno dei protagonisti della Champions League storica. Ha attirato gli occhi delle grandi e De Laurentiis ha deciso di cederlo solo a cifre straordinarie. Calciomercatodice addio? AnnuncioIl futuro diè un rebus. Ilvuole trattenerlo e ha proposto un rinnovo a cifre importantissime, cifre da record per il club partenopeo che ha sempre rispettato un certo tetto ingaggi che, però, con il nigeriano potrebbe essere superato. Però il ...

Osimhen lascia il Napoli, l'annuncio dall'estero: "Ha l'accordo" Spazio Napoli

Sembrava molto interessato ma, ora, ha deciso di ritirarsi. Il Bayern Monaco non è più in corsa per assicurarsi le prestazioni del fuoriclasse del Napoli Vict ...Il presidente della Federazione nigeriana Ibrahim Gusau ha annunciato una sondaggio con telefonate dei tifosi: «Giusto che sia il pubblico a scegliere». Qual è il piano di questa decisione