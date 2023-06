Orrore a Roma Ragazza trovata morta in un carrello della spesa

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 giugno 2023) CRONACA DI– Un efferato omicidio ha sconvolto la zona di Torrevecchia, a, dove il cadavere di unaminorenne è stato abbandonato in un, avvolto in un sacco nero, vicino a un cassonetto dell’immondizia. La vittima, che non è stata ancora identificata, presentava numerose ferite da arma da taglio sul corpo. L’orribile scoperta è avvenuta intorno alle 15, quando alcuni residenti hanno chiamato il 112 segnalando la presenza di tracce di sangue sul marciapiede e di unsospetto nei pressi di via Stefano Borgia. Gli agentipolizia sono intervenuti sul posto e hanno constatato la presenza del cadavere, che sembrava essere stata uccisa poco prima. Le indagini ...