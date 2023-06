Oriana Marzoli interviene con una fan e chiede di non creare situazioni che non esistono

(Di mercoledì 28 giugno 2023), tra amore, lavoro e la necessità di chiarire alcunecon i fan troppo curiosi. Leggi le sue parole e i commenti del fidanzato Daniele Dal Morosta attraversando un momento estremamente felice nella sua vita. Il suo lavoro sta andando alla grande e la sua storia d’amore con il fidanzato Daniele Dal Moro è tornata più solida che mai. Dopo un breve periodo di incertezza, i due hanno trascorso dei giorni alle Dolomiti per godersi un momento di relax e coccole in coppia. La Chiarezza disui Social Nonostante la felicità che la circonda,ha sentito la necessità di fare chiarezza su Twitter riguardo a una fan che ipotizzava dei problemi per l’ex concorrente del Grande Fratello.ha ...

I commenti dei fan alle foto diLa modella venezuelana ama deliziare i suoi follower con scatti bollenti che evidenziano le sue curve, e anche durante il Grande Fratello Vip spesso ha ...La vacanza da sogno pere Daniele Dal Moro non è a Ibiza , ma sulle Dolomiti , a 3mila metri di altezza. I due, innamorati più che mai, hanno condiviso alcuni dei momenti del loro ritiro in montagna con i fan ...Gossip, il passato travagliato in amore prima della storia con[...]ha avuto diverse relazioni sentimentali conclusesi male. Per lei si è tratt [...] Nel privato è ...

Oriana Marzoli sfoggia il lato B in bikini nella vacanza con Daniele Dal Moro: «Posto spettacolare» ilmattino.it

Edoardo Tavassi , stufo dei continui attacchi ingiustificati sui social, ha deciso di rispondere per le rime ad alcune fan di Oriana Marzoli , secondo le quali l’ex naufrago de ...La vacanza da sogno per Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro non è a Ibiza, ma sulle Dolomiti, a 3mila metri di altezza. I due, ...