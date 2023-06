Oriana Marzoli e Daniele volano in Sardegna per una speciale reunion

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 28 giugno 2023)Dal Moro raggiungono lama non sono soli: ecco le dichiarazioni dell’ex gieffinaDal Moro sono tornati vicinissimi dopo un periodo di crisi. La giovane coppia si è conosciuta al Grande Fratello Vip, e dopo il reality show hanno iniziato a viversi tra Verona e Madrid. I due ex gieffini stanno lavorando senza sosta sui nuovi progetti e intanto ogni tanto si godono nuove avventure in giro per il mondo.negli ultimi giorni sono stati divisi per impegni lavorativi, ma in questo nuovo giorno hanno deciso di volare direttamente in. Leggi anche –> Temptation Island, il gesto di una coppia fa discutere: spunta una segnalazione Ecco le parole ...