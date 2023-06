Ordine | «Carnevali valuta Frattesi 40? Complimenti a chi paga questa cifra!»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 28 giugno 2023)ritiene eccessiva lazione di 40 milioni per Davideda parte di Giovannie del Sassuolo, soprattutto per le squadre italiane. Il giornalista ne ha parlato su Radio24. DAL SASSUOLO – Il giornalista Francoha parlato così dellazione di: «Ho sentito l’altro giornoche diceva dire il giocatore 40 milioni. Poi voglio vedere chi gli porta questi soldi. Se lui trova uno chequella cifra, giuro che bisogna fargli ie fargli avere l’Oscar del mercato del 2023.dice di aver ricevuto offerte da Inter, Roma e Juventus. Io non sapevo che il Sassuolo era una pasticceria e stacchi il ...