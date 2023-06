(Di mercoledì 28 giugno 2023) Il primo ministro ungherese Viktorha affermato che secondo lui il presidente russo Vladimirnon è undiha poi attaccato gli USA e si è opposto a nuovi aiuti dell’UE per l’Ucraina.: per menon è undiDurante un’intervista con il quotidiano tedesco Bild,

Ma - ed ecco il finale pro -- visto che l'attacco è stato respinto e risolto in 24 ore, "è un segno di forza" di Mosca.ha anche dichiarato di volere un cessate il fuoco e che Washington ......ovvio che fosse solo una questione di tempo prima che qualcuno in Russia osasse sfidare. ... Ma contro Kiev torna a tuonare il premier ungherese Viktor, che su Twitter scrive: 'Non è ...faceva riferimento ovviamente al mandato di arresto controspiccato dalla Corte penale internazionale dell'Aia. Il premier ungherese ha detto che non vede alcuna possibilità che il ...

Orban a Bild, 'per me Putin non è un criminale di guerra' Agenzia ANSA

Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha affermato che secondo lui il presidente russo Vladimir Putin non è un criminale di guerra.Ma - ed ecco il finale pro-Putin - visto che l'attacco è stato respinto e risolto in 24 ore, «è un segno di forza» di Mosca. Orban ha anche dichiarato di volere un cessate il fuoco e che Washington ...