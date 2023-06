Ora Putin vuole convincere i russi che con Prigozhin non è successo nulla. Intervista

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Nella storia dello scontro tra la Wagner e il Cremlino nessun... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... definendolo "uno degli oligarchi preferiti da Vladimir", un imprenditore che "ha attivamente ... La decisione spettaalla Corte di Giustizia dell'Ue. Questo articolo fa parte del progetto ...Mail suo futuro resta avvolto nell'incertezza, come quello del suo famigerato gruppo Wagner. ...ieri ha dichiarato che i mercenari potranno decidere se firmare un contratto col ministero ...Come la prenderàMa, è il ragionamento del quotidiano statunitense, seavesse conferma dei contatti tra Surovikin e Prigozhin potrebbe reagire duramente. Anche se perlo Zar sembra ...

Putin, 'rischiavamo di perdere tutte le conquiste in Ucraina' - Ultima Ora Agenzia ANSA

Occorre dirlo subito: nell’intricato e drammatico “puzzle” di Mosca, la visita, annunciata ieri dal Vaticano, del cardinale Zuppi, appare come l’elemento ...Soltanto una porzione molto limitata della Russia ha avuto a che fare con la ribellione della Wagner. “Nel resto del paese è probabile che l’eco di questi giorni non sia arrivato per nulla", ci dice l ...