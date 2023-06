Ora Brozovic è un caso | affare in stallo per colpa della big | Inter infuriata

...della Fiorentina (pernessun contatto, ma nei prossimi giorni ci saranno sondaggi: Commisso chiede 30 milioni). Leggi anche Calciomercato Inter, Lautaro Martinez choc: Real Madrid! E- ...L'Al Nassr non si arrende per Marcelo. Il centrocampista, in uscita dall'Inter, non è convinto dell'Arabia Saudita come prossima ... Il croato perha detto no al triennale da 20 milioni ...L'idea era quella di presentare subito un'offerta con la cessione dima il croato si è messo di traverso e non vuole andare in Arabia.i nerazzurri devono prima cedere Onana e poi ...

Di Marzio: “Brozovic, per ora la risposta all’Al-Nassr è questa. Quanto potrebbe offrire il Barça” SOS Fanta

La verità è che Marcelo Brozovic non ha alcuna fretta di fare un favore all’Inter. Anzi, il croato cova un giustificato risentimento, ma il calcio è così, ciò che valeva ieri non vale oggi. E può capi ...Il centrocampista croato sui social scherza sul suo trasferimento dall'Inter all'Al-Nassr che sembrava ormai fatto.