Ora aspettiamo le scuse Smontata la polemica di sinistra sulla Rai

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Dahanno accusato il governo di aver eliminato la valorizzazione del giornalismo d'inchiesta agli obblighi specifici della Rai nel contratto di servizio. Montaruli: "Condizionale usato per lanciare fango"

Abbiamo atteso fin troppo tempo che il Governo nominasse un commissario enon possiamo ... Ciquindi dal commissario Figliuolo " conclude Braglia - l'avvio di un grande piano di recupero ...ciche le stesse forze politiche che siedono al Governo a Roma e in Consiglio regionale ascoltino queste istanze e le concretizzino per il bene delle nostre comunità", conclude il ...Arriviamo a questo passaggio dopo tre settimane di pressing costante da parte di istituzioni, associazioni e sindacati del territorio,nonaltre tre settimane per stanziare le risorse ...

“Dialogo riaperto, ora aspettiamo la prova dei fatti” – Avvenire CISL

“Come sta mio papà Oramai è dentro da più di due ore…è grave”. “Mia sorella è appena stata portata con l’ambulanza…posso sapere cosa le è successo” Sono solo alcune tra le tante domande di chi sta ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...