Ora anche Dolce & Gabbana ha i suoi beach club

(Di mercoledì 28 giugno 2023) La moda (non) va in vacanza. L’ultima news? Ibrandizzatidi. Ve lo avevamo anticipato: siamo entrati ufficialmente nell’estate degli stabilimenti balneari dei brand di moda. Quelli che decidono di farsi griffare da noti marchi di abbigliamento sono ormai moltissimi. Oggi è un vero e proprio trend. Il bello è che ogni marchio può sprigionare la sua essenza in chiave marinière. In più, gli stabilimenti balneari brandizzati sono collegati alle collezioni resort dei marchi del lusso che oltre a disegnare lettini e ombrelloni, spesso offrono delle boutique esclusive direttamente sulla spiaggia per proporre le loro collezioni. Idi ...

Così noi pensavamo, 'Bene, mezz', epico. Non ci sembrava strano." Nel corso della stessa intervista, Paul McCartney si è ritagliato uno spazio per parlaredel suo nuovo libro fotografico, '...Perso Tonali e preso Ruben Loftus - Cheek, il Milanfa sul serio per rinforzare le sue fasce. I profili preferiti per la destra sono stati quelli di ... "Ci saràlui": tam tam impazzito all'...Sempre a proposito del chatbot, quest'oggi è arrivata la notizia che ChatGPT su iOSintegraBing , ma potranno accedere ai risultati in questione solo gli utenti che pagano l'abbonamento ...

Nuova Toyota C-HR: tutte le info sul SUV, ora anche Plug-in SicurAUTO.it

Durante la conferenza stampa è intervenuto anche Napoleone Cera, il consigliere regionale ieri nominato segretario d'Aula nonostante D'Attis avesse indicato Dell'Erba. "Quello che è successo ieri in ...In meno di 24 ore è stato vandalizzato con scritte offensive e ingiuriose ... "La politica italiana continua a dividersi e scontrarsi anche sul cosa intitolare in memoria del Cavaliere. Sono passate ...