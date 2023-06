OPPO A78 4G | trapelano design e scheda tecnica completa

(Di mercoledì 28 giugno 2023) All’inizio del 2023, in seguito all’annuncio diA78 5G, il produttore cinese sarebbe pronto a lanciare sul mercato anche una variante 4G dello smartphone, che molto probabilmente si chiameràA78 4G. Ci sarebbero perfino diverse certificazioni che discuterebbero di un lancio imminente del dispositivo di fascia media. Di recente, il noto sito “mysmartprice.com” avrebbe rivelato ile le specifiche tecniche complete. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta. Stando alle ultime notizie trapelate, il prossimoA78 4G dovrebbe sfoggiare unpiatto Glow, Diamond Matrix di, e sarà disponibile nelle opzioni di colore Misty Black e Aqua Green. Quanto alle specifiche tecniche, il nuovo smartphone offrirà un display AMOLED da 6,43 pollici con una risoluzione ...

Il noto produttore cinese Oppo è già al lavoro sulla realizzazione di un nuovo smartphone di fascia media. Il device in questione si chiama Oppo A78 4G e sarà presto annunciato per numerosi mercati.