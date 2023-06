Operazione antidroga | sette arresti e sequestri di beni di lusso

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Maxinel napoletano:nell’ambito di un’organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, a carico dipersone, ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (in particolare hashish) nonché di detenzione, a fini di spaccio, di droga. Inoltre, gli operatori hanno contestualmente eseguito un decreto di sequestro preventivo avente ad oggettomobili e immobili per un valore complessivo di oltre ...

28 Giugno 2023 Cronaca , InEvidenzaDalle prime ore di questa mattina, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bari, a conclusione di ampia indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica del ...Per 5 arrestati si sono aperte le porte del carcere di Bellizzi, per uno è stata applicata la misura degli arresti domiciliari. 'Continuum Bellum', l'dei Carabinieri di Castellammare di Stabia e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria lascia per qualche ora i Lattari. Costeggiando i Picentini lungo la dorsale nord ...

VASTA OPERAZIONE ANTIDROGA - ESEGUITE 26 MISURE ... Questure sul web

Noi usiamo i cookies e altre tecniche di tracciamento per migliorare la tua esperienza di navigazione nel nostro sito, per mostrarti contenuti personalizzati e annunci mirati, per analizzare il traffi ...Smantellato un sodalizio criminale operante nei territori di Altamura e Noicattaro, dedito, fra l’altro, al traffico di sostanze stupefacenti provenienti dall’estero ...