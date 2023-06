Operazione antidroga fra Puglia e Campania | numerosi arresti Carabinieri

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Dalle prime ore di questa mattina, idel Comando Provinciale di Bari, a conclusione di ampia indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica del capoluogo pugliese, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare a carico diindagati, ritenuti appartenenti a un sodalizio criminale operante nei territori di Altamura e Noicattaro, dedito, fra l’altro, al traffico di sostanze stupefacenti provenienti dall’estero. Glisono in corso contestualmente in diverse località di. L'articolofra

Per 5 arrestati si sono aperte le porte del carcere di Bellizzi, per uno è stata applicata la misura degli arresti domiciliari. 'Continuum Bellum', l'dei Carabinieri di Castellammare di Stabia e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria lascia per qualche ora i Lattari. Costeggiando i Picentini lungo la dorsale nord ...Una grandeche conferma la capacità investigativa, la professionalità e la preparazione delle nostre forze di polizia. Un importante risultato e una grande vittoria della squadra ...Senza dimenticare il grave episodio di aggressione avvenuto ai danni di alcuni agenti impegnati in un'di controllolo scorso mese di marzo. Ma il fatto avvenuto nella notte tra ...

VASTA OPERAZIONE ANTIDROGA - ESEGUITE 26 MISURE ... Questure sul web

Dalle prime ore di questa mattina, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bari, a conclusione di ampia indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica del c ...È il commento del sottosegretario al Ministero dell'Interno Nicola Molteni all'operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato nel Nord-Ovest del Paese ...