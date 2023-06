OnePlus V Fold continua a prendere forma | trapelano le specifiche tecniche

Dettagli sulle specifiche tecniche del prossimo smartphone pieghevolerivelano hardware di punta e una possibile concorrenza con il Galaxy Z5. Le anticipazioni sul lancio del primo smartphone pieghevole diaumentano. Sebbene l'azienda non ...è atteso ad agosto , almeno così riportano le indiscrezioni . Ed è decisamente probabile, visto che il CEO Pete Lau aveva confermato ufficialmente il suo debutto nel terzo trimestre di ...Per intenderci, tra i nomi in ballo ci sono quelli di Nothing Phone (2), ASUS Zenfone 10, Google Pixel 8, Samsung Galaxy Z Fold5, Samsung Galaxy Z Flip5, Samsung Galaxy S24,...

OnePlus Fold, dopo le immagini ecco la possibile scheda tecnica HDblog

The main display on the inside will be an LTPO AMOLED panel, it's not clear if that applies to the cover display, though.Specifications of the OnePlus Fold have leaked, giving us a complete picture of what to expect from the company's first foldable.