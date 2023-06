One Piece e I Cavalieri dello Zodiaco | tutto su Mackenyu | interprete di Pegasus e Zoro

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Scopriamo vita e carriera di, tra gli attori più in voga del momento e pronto a vestire i panni di due tra i più importanti e amati personaggi dei manga giapponesi nelle rispettivamente trasposizioni live-action. Se siete amanti del cinema di Quentin Tarantino, conoscerete senza dubbio il mitico Hattori Hanzo, grande maestro samurai e abile forgiatore di katane. Se poi siete appassionati e conoscitori del cinema orientali, saprete sicuramente che a interpretare il personaggio in Kill Bill è stato il mitico Sonny Chiba, tra i maestri d'arti marziali più noti nel panorama cinematografico, scomparso purtroppo all'età di 82 anni per delle complicazioni di salute correlate al Covid-19. Quello che forse non sapete è che Chiba ha avuto tre figli da due diversi matrimoni e che uno di loro si chiamaMaeda, conosciuto però ...

La ciurma di Cappello di paglia sta per salpare: ma quanto durerà il loro viaggio La serie live - action di, adattamento dell'omonimo manga scritto e disegnato da Eiichir Oda e del successivo anime, debutterà su Netflix il 31 agosto dopo una lunga gestazione durata ben 6 anni. Dopo la lunga ...... le riletture eccetera, a patto abbiano senso e funzionino , mentre qui la scelta di costruire attorno a Seiya (Mackenyu, figlio dell'attore Sonny Chiba nonché Zoro nell'imminentetargato ...

La serie live-action basata sul popolarissimo manga giapponese di Eiichiro Oda debutterà il 31 agosto su Netflix: ecco quanto dovrebbe durare, secondo la star Taz Skylar.