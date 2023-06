(Di mercoledì 28 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stato sequestrato un lido sulla spiaggia di Erchie, nel Salernitano da parte degli uomini della Guardiadi Salerno agli ordini del Capitano di Vascello Attilio Maria Daconto con il coordinamento sul posto del primo Maresciallo Luigi Passaniti, in collaborazione con la Polizia Locale del Comune di Maiori. I militari dell’Ufficio Locale Marittimo di Cetara hanno riscontrato un’ampia fetta di arenile che era stata riempita die sediesenza alcuna autorizzazione da parte del titolare del lido. Si è proceduto, quindi, al sequestro di 97e 361/lettini che occupavano illecitamente l’arenile impedendone la sua libera fruizione. Il titolare è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria competente per abusiva occupazione di spazi ...

Si è proceduto, quindi, al sequestro di 97e 361/lettini che occupavano illecitamente l'arenile impedendone la sua libera fruizione. Il titolare è stato denunciato all'Autorità ...Un'ampia parte della spiaggia di Erchie , borgo della Costiera amalfitana ricadente nel comune di Maiori (Salerno), riempita die sediesenza alcuna autorizzazione da parte del titolare del lido. È quanto hanno scoperto gli uomini della guardia costiera di Salerno , agli ordini del capitano di vascello ...All'interno vi si trovano depositati lettini a, sedie, tavoli, sgabelli, nonchéper il sole, botti da arredo e posacenere. Tutto è rigorosamente numerato, segno che è stato oggetto ...

Ombrelloni e sdraio abusivi sequestrati in Costiera Amalfitana ... Agenzia ANSA

E' stato sequestrato un lido sulla spiaggia di Erchie, nel Salernitano da parte degli uomini della Guardia Costiera di Salerno agli ordini del Capitano di Vascello Attilio Maria Daconto con il coordin ...La direzione sta ricomprando sdraio e ombrelloni che non è facile trovare in quantità sufficiente perché non ci troviamo in una località di mare. I ladri sono andato a colpo sicuro, dimostrando di ...