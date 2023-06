Olimpiadi dei Monti Dauni È qui la festa

La Lombardia al centro d'Europa Alla FestaVincitori erano presenti, oltre ai dirigenti della ... allo 'Ippodromo di San Siro, che mettono in palio tre pass per ledell'anno prossimo. "La ...I coloricinque continenti, i cerchi olimpionici, la fiaccola e la canzone "Fino all'alba" cantata da Arisa, hanno omaggiato le2026 che si terranno a Milano Cortina. Dopo la ...Per questa ragione, l'appuntamento con le prossimee le Paralimpiadi invernali sarà il ...questa iniziativa ci poniamo l'obiettivo di contribuire concretamente a una maggiore diffusione...

Le Olimpiadi dei dopati: niente controlli, vince chi va oltre il limite la Repubblica

Si è concluso a Cracovia per il torneo di rugby seven dei Giochi Europei e per la palla ovale l’impegno in Polonia valeva anche come torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Oggi per il ...Sport Olimpiadi, Legacy per il futuro in Val di Fiemme il sogno continua - CorriereQuotidiano.it - Il giornale delle Buone Notizie ...