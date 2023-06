(Di mercoledì 28 giugno 2023) Ilha dato parere favorevole ad un ordine del giorno del Pd al decreto lavoro, presentato in aula alla Camera, che impegna l'esecutivo "a sanzionare gli operatori che avessero usufruito in ...

Ilha dato parere favorevole ad un ordine del giorno del Pd al decreto lavoro, presentato in aula alla Camera, che impegna l'esecutivo "a sanzionare gli operatori che avessero usufruito in ...Non solo ildà parere favorevole, ma anche la maggioranza approva. Scatenando l'applauso delle opposizioni che non riuscivano a credere ai loro occhi: dare via libera al testo proposto da ...Perché con il via libera ad un ordine del giorno al Decreto Lavoro presentato dal Pd, ildi ... Nella fattispecie, l'esecutivo ha dato parere favorevole ad undel Partito democratico al ...

Ok governo a odg Pd in cui si cita Visibilia di Santanchè Euronews Italiano

Il governo ha dato parere favorevole ad un ordine del giorno del Pd al decreto lavoro, presentato in aula alla Camera, che impegna l'esecutivo «a sanzionare gli operatori che avessero usufruito in ...Con il via libera ad un ordine del giorno al Decreto Lavoro presentato dal Pd, il governo di Giorgia Meloni ha essenzialmente accettato di punire l’uso fraudolento della cassa integrazione Covid. Che, ...