Ogni guardia medica potrà essere medico di base per mille assistiti

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Ora si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 'Assistenza a 1,5 milioni di italiani in più' 'Porterà assistenza a un milione e mezzo di cittadini in più e salvaguarda l'efficacia della ...

...assistenza a un milione e mezzo di cittadini in più e salvaguarda l'efficacia dellamedica',...assistiti con una riduzione del tempo e talvolta della qualità della prestazione concessa a...MELONI: STRONCHEREMO TRAFFICANTI DI MIGRANTI INSEDE Il governo conferma "l'impegno insede a stroncare il tragico traffico delle vite" dei migranti. "La migrazione è una sfida europea e ...Allo stesso tempo mette inle aziende del settore che dovranno presto mettersi in regola e, ... primo tra tutti quello che richiede determinate informazioni pertrasferimento di fondi, ...

Carenza di medici di base, ogni guardia medica avrà mille assistiti Agenzia ANSA

E' quanto prevede un emendamento al Dl Inps approvato in via definitiva oggi in Senato Per far fronte alla carenza di medici di base verranno coinvolte le guardie mediche. E' quanto prevede un emendam ...I medici delle guardie mediche arriveranno presto a rafforzare le fila dei medici di famiglia, oggi sempre più carenti con il risultato che molti cittadini ne sono rimasti privi. Grazie ad ...