Offerta per il ritorno immediato | Spalletti ha già risposto

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Lucianoha ricevuto subito un’per tornare in panchina: il tecnico di Certaldo ha giàLa stagione 2022/2023 è ormai terminata (ufficialmente si chiuderà il 30 giugno) e a Napoli si è vissuta una delle annate più belle e indimenticabili della storia di questo club. La conquista dello scudetto, arrivato a distanza di 33 anni dall’ultima volta, ha fatto gioire tutti i tifosi, che non vedevano l’ora di poter festeggiare. Un campionato stravinto, un Napoli che non ha mai dato la possibilità alle inseguitrici di sperare in una rimonta, tant’è che il vantaggio dalla Lazio seconda è stato di ben 16 punti. Oltre i vari protagonisti come capitan Di Lorenzo, Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen e tutti i calciatori, il grande merito di questo scudetto è soprattutto di Luciano. Il tecnico di ...