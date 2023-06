(Di mercoledì 28 giugno 2023) Senza spazio nella squadra di Carlo Ancelotti, l’ala destra potrebbe tornare alla. All’orizzonte c’è anche laLe operazioni di uscita delMadrid continueranno a suscitare un’infinità di notizie in questa finestra di trasferimenti estivi. Il tutto, ovviamente, in relazione alla pianificazione congiunta di Florentino Pérez e Carlo Ancelotti. Proprio l’allenatore ha L'articolo

... la strada sembra facile e quindi si potrebbe chiudere in un lampo, in alternativa Alvaro27enne delMadrid tornato all'ovile nella scorsa stagione dopo un biennio in prestito alla ...Fra gli elementi accostati alla Juve c'è AlvarodelMadrid, ma anche Timothy Castagne del Leicester. Per quanto riguarda invece la fascia sinistra difensiva la società bianconera ...Sondando ilMadrid per Vazquez e(il primo più esperto ma con un ingaggio superiore a quello del secondo, che però conosce già il campionato italiano per il suo trascorso alla ...

Odriozola: Real Sociedad o Juventus nel suo futuro DailyNews 24

Avanza la soluzione interna Cambiaso: raffreddata la pista Fresneda, da Odriozola a Castagne resta aperta la possibilità di un prestito ...Decisa a migliorare le prestazioni della propria linea di terzini destri, la Juventus è nuovamente interessata alla situazione di tre giocatori che sono ...