“Oddio | si è fatta male” Unomattina Estate | incidente in piena diretta | “Se l’è rotta”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Momenti di grande apprensione adi Tiberio Timperi, infatti c’è stato unin studio in. Il pubblico ha assistito a questo episodio e in tanti si sono subito preoccupati. Successivamente è stato lo stesso conduttore televisivo a postare il filmato in questione e a voler fare un aggiornamento su ciò che era successo. Da parte sua sono anche giunti ringraziamenti sentiti per la professionalità, ma le immagini sono state molto eloquenti. Nel corso della puntata didel 28 giugno, Tiberio Timperi si trovava in compagnia di un’ospite quando l’si è materializzato improvvisamente. Non ha potuto fare nulla per evitarlo, ma si è subito sincerato delle condizioni di salute della protagonista. ...