(Di mercoledì 28 giugno 2023) Il Molise esiste e fa ancora male. Orfini: "Il partito pensi a sé stesso, le alleanze non risolvono". Orlando: "Va fatta una discussione sull’identità del Pd, non è più rinviabile"

Il terzetto- Conte - Fratoianni ha undi riguardo per la vocazione minoritaria. Non è un caso che il fronte giallo - rosso sembri una parodia del re Mida ; mentre tutto ciò che ...Chiara Gribaudo , vicepresidente nazionale del partito, braccio destro di Elly, è sul tema ... All'insegna del leit motiv "Piemonte nel cuore", si tiene aperte tutte le strade con un...Forse questo dovrebbe stimolare una qualche riflessione in Elly, che con i suoi programmi ... e le loro disgrazie, hanno messo la Grecia sotto l'del ciclone a livello mondiale. Ma come ...

Occhio Schlein: i dirigenti Pd non vogliono più morire per Conte (di ... L'HuffPost

Non a caso era al tavolino del bar molisano in cui con Schlein e Conte hanno sorseggiato la famosa limonata, che ora condisce l’ironia un po’ anni ‘80 di Carlo Calenda (‘noi siamo per il gin tonic').L'effetto Schlein, ancora una volta, non c'è stato. Il Pd, nonostante gli appelli in piazza della neosegretaria, è in caduta ...