Obesità | l’indice massa corporea ‘sbaglia’ metà diagnosi

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 28 giugno 2023) (Adnkronos) – Dopo mezzo secolo di onorato serviziodi(Bmi), la formula matematica più utilizzata al mondo per valutare il peso corporeo di uomini e donne, inventata nell’800 dal matematico belga Adolphe Quetelet, potrebbe andare presto in pensione o almeno essere affiancata da altri parametri. A chiedere la revisione delle linee guida italiane, alla luce delle recenti modifiche delle linee guida americane, sono gli esperti della Società italiana di Endocrinologia (Sie) in occasione del congresso nazionale, sulla base di un recente studio americano presentato al meeting annuale dell’Endocrine Society appena chiuso a Chicago. Secondo i dati della ricerca l’utilizzo esclusivo del Bmi "porterebbe a classificare erroneamente come non obesi milioni di americani perché basare ladi ...