Nyt | un alto generale sapeva della rivolta di Prigozhin | i sospetti su Surovikin

... già comandante delle forze russe in Ucraina, per capire se l'ufficiale possa avere aiutato a ... Una eventuale conferma del coinvolgimento di Surovikin - osserva il- "sarebbe l'ultimo segno ...Ungenerale russo era a conoscenza dei piani di Yevgeny Prigozhin di ribellarsi ai vertici ... scrive il. È stato sostituito come comandante supremo a gennaio, ma ha mantenuto la sua influenza ...Funzionari americani sentiti dalleggono l'ammutinamento del fine settimana come una prova dell'... E' la prima apparizione pubblica di unfunzionario russo dalla rivolta guidata da Prigozhin ...

Rivolta Wagner, sospetti su un alto generale russo. Nyt: "Conosceva ... Adnkronos

Il quotidiano Usa cita fonti dall'intelligence americana, evidenziando come la circostanza sollevi interrogativi sul vero sostegno di cui godesse il leader del gruppo Wagner ...Il quotidiano cita fonti di intelligence Usa. Il "generale Armageddon" aveva diffuso un videoappello invitando i miliziani di Wagner a seguire ...