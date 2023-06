Nyt | un alto generale sapeva della rivolta di Prigozhin | i sospetti su Surovikin Il Cremlino | Solo speculazioni

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Il quotidiano cita fonti di intelligence Usa. Il "Armageddon" aveva diffuso un videoappello invitando i miliziani di Wagner a seguire Putin e non il loro capo. Nella notte abbattuti sei droni russi, ma il raid su un ristorante a Kramatorsk ha causato almeno 10 morti

Un generale russo era a conoscenza dei piani di Yevgeny Prigozhin di ribellarsi ai vertici militari di Mosca: lo scrive il New York Times, che cita funzionari statunitensi informati sulla situazione. Gli esponenti dell'intelligence hanno spiegato che l'attenzione si concentrerebbe sul generale Sergei Surovikin, già comandante delle forze russe in Ucraina, per capire se l'ufficiale possa ...

